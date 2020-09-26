ما حقيقة اعتقال محافظ بغداد السابق علي التميمي؟

2020/09/26 | 22:28 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين] كشف المكتب الاعلامي لمحافظ بغداد الاسبق علي التميمي، اليوم السبت، حقيقة اعتقال الاخير.

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