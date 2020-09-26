أردوغان يفتتح 300 مشروع اقتصادي في غازي عنتاب

2020/09/26 | 22:28 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، السبت، بأن اقتصاد بلاده سيواصل تحطيم الأرقام القياسية الجديدة كلما فقد وباء فيروس كورونا تأثيره وعادت الأمور إلى طبيعتها.



وقال اردوغان في خطاب ألقاه خلال مراسم افتتاح 300 مصنع في ولاية غازي عنتاب جنوبي تركيا، تابعه "ناس"، (26 أيلول 2020)، إن "اسم تركيا أصبح يتردد أكثر بين الشركات الدولة التي تبحث عن بديل لقواعد إنتاجها عقب الوباء".

وأكّد أن "نجم تركيا يسطع بفضل إمكاناتها الصناعية وقدراتها الإنتاجية وقوتها العاملة المؤهلة وموقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية في الصحة والنقل".

وأضاف أن "تركيا ستتجاوز مرحلة الوباء وهي تزداد قوة في كثير من المجالات وليس فقط السياحة العلاجية".

ولفت إلى أن "الشركات التركية تحظى باحترام متزايد نظرًا لموثوقيتها ومنتجاتها ذات الجودة العالية وأسعارها التنافسية ومزاياها الجغرافية".

من جهة أخرى، كشف أردوغان أن "قيمة المصانع التي تم افتتاحها هو 15 مليار ليرة تركية (الدولار=7.66 ليرة)، وستوفر فرص عمل مباشرة لنحو 45 ألف مواطن، ولأكثر من 100 ألف مواطن بطريقة غير مباشرة".

وأردف "من المنتظر أن تساهم هذه المصانع في صادرات غازي عنتاب بأكثر من مليار دولار عندما تنتقل إلى الإنتاج بطاقة كاملة".

وبيّن أن مثل هذه المشاريع تظهر في نفس الوقت مدى ثقة المستثمرين بأنفسهم وأنهم ينظرون إلى المستقبل بأمل وحماس كبيرين.

وأوضح الرئيس التركي أن "ما تحتاجه البلاد في هذه الفترة الحرجة، هو هذا الحماس والديناميكية والمعنويات العالية".

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