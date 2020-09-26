فرنسا تسجل أكثر من 14 ألف إصابة جديدة بكورونا

2020/09/26 | 22:32 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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متابعة - واع

افادت بيانات وزارة الصحة الفرنسية، اليوم السبت، بتسجيل 14412 إصابة جديدة بفيروس كورونا و39 وفاة.

وتقترب الإصابات الجديدة من الرقم القياسي للحالات اليومية المسجل قبل أيام بأكثر من 16 ألف حالة.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات في فرنسا 527 ألفا و446، فيما بلغت الوفيات 31700.

المصدر: RT

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