الكعبي: مقاومة الاحتلال فعل اقرته الشرائع السماوية والثوابت الاخلاقية

2020/09/26 | 22:32 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد امين عام حركة النجباء في العراق اكرم الكعبي، السبت، ان استهداف "الاحتلال" فعل اقرته الشرائع السماوية والثوابت الاخلاقية....

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