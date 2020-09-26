عصر الرقمنة وصحافة المواطن (2-2) - عادل حبه

2020/09/26 | 22:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عادل_حبه بقلم الكاتب الإيراني فيروز القرشيموقع ايران امروزايلول 2020ترجمة عادل حبهصحافة المواطن: التجربة التركيةالتجربة التركية مهمة بالنسبة لنا من نواح كثيرة.



فهناك أوجه التشابه التاريخية والثقافية، ونسبة عالية من الشباب في كلا البلدين.



إذ يبلغ متوسط عمر الشعب التركي حوالي واحد وثلاثين عاماً، وإن أربعين بالمائة من السكان هم دون الخامسة والعشرين عاماً.



ويبلغ إجمالي عدد سكان تركية ما يزي ......





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