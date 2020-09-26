لا مساومة على إسقاط النظام - جلال الصباغ

2020/09/26 | 22:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جلال_الصباغ إسقاط النظام، الركيزة الأساسية التي يستند عليها حراك الجماهير خلال عام من انتفاضة أكتوبر، وكل من يدعوا لأقل من ذلك كنقطة شروع نحو التغيير، فهو واهم لأبعد حدود الوهم، أو أنه منتفع بشكل أو بأخر من بقاء سلطة الطوائف والقوميات والمليشيات.



نحن في البديل الشيوعي دعونا منذ بدء الانتفاضة بشكل صريح وواضح لإسقاط النظام، باعتباره السبب في فقر وبؤس الجماهير وتشتتها، وبدون إسقاطه لن يتحقق ما تبتغيه الج ......





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