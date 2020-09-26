بينهم طفلان.. قتلى في انفجار بسوريا وفيديو

2020/09/26 | 22:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وتشهد بلدة رأس العين ذات الأغلبية الكردية، انفجارات بشكل منتظم، منذ انتزاع الفصائل السورية الموالية لتركيا لها من يد القوات الكردية في عام 2019.

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