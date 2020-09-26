القبض على عدد من الارهابيين وتعثر على عتاد في نينوى

2020/09/26 | 22:39 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ نينوى

اعلنت خلية الاعلام الامني، السبت، عن القبض على مجموعة من الارهابيين والعثور على عتاد خلال عمليات امنية في محافظة نينوى.

وذكرت الخلية في بيان تلقته /المعلومة/، انه “استمرارا لنهجها في ملاحقة وتعقب ما تبقى من فلول داعش الارهابي وخلاياه النائمة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات نينوى تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٦ واستخبارات الفوج الاول لواء المشاة الثالث للفرقة من القاء القبض على أثنين من الارهابيين أحدهما في سيطرة سد الموصل والاخر ناحية وانه قرية كفروك في نينوى، وهما من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب”.

واضافت: “بناءً على معلومات استخبارية دقيقة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات غرب نينوى تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٥ واستخبارات الفوج الاول لواء المشاة ٧٢ للفرقة من الوصول الى مخبأ للعبوات والصواريخ في قرية الجري بناحية ربيعة قضاء تلعفر غرب نينوى وتضبط بداخله ٢ قنبرة هاون وصاروخ كاتيوشا وعبوة ناسفة على شكل جلكان سعة ٢٠ لترا معبأة بمادة السي فور”.

وبينت انه “تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٤ وقوة من الفوج الاول لواء المشاة ٥٠ من العثور على كدس للعتاد في منطقة علياوة بقضاء مخمور بالموصل وتضبط بداخله ٢٠ مسطرة تفجير و٥ عبوات ناسفة وصاروخ كاتيوشا”.



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