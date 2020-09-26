فيديو.. ياسمين عبد العزيز تحير الجمهور حول هذا الأمر فى أحدث إطلالة لها

2020/09/26 | 22:41 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/منى شعلان/ شاركت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز ، جمهورها ، بمقطع فيديو في أحدث إطلالة لها، مرتدية فستان أسود اللون قصير ، وتركت شعرها منسدلا على الكتفين ، مع وضعها مكياج هادئ أبرز ملامح وجهها بشكل رقيق.وحازت إطلالة النجمة المصرية ، الجمهور بشكل كبير ، عقب نشرها مقطع الفيديو ، عبر حسابها على […]

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