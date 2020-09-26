بالوثيقة.. جدول أعمال جلسة البرلمان غدا الأحد

2020/09/26 | 22:41 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 19 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

نشرت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب، السبت، جدول اعمال جلسة البرلمان الـ10 المقررة يوم غد الاحد، 27 أيلول الجاري، حيث تضمن جدول الاعمال 6 فقرات.

وبحسب جدول الأعمال الذي اطلع عليه "ديجيتال ميديا إن آر تي"، اليوم، (26 أيلول 2020)، فقد تضمن التصويت على مقترح قانون تعديل قانون سامراء عاصمة العراق للحضارة الاسلامية، وتقرير ومناقشة 3 قوانين، والقراءة الاولى لمشروع قانون تعديل قانون كلية الامام الاعظم، ومناقشات عامة.

ولفت إلى ان جلسة مجلس النواب تبدأ الساعة الثانية عشر ظهرا.

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