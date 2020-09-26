القبض على أحد عناصر مجموعة مسلحة متهمة بالخطف في ميسان

2020/09/26 | 22:52 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم السبت، عن اعتقال احد عناصر عصابة للخطف بعد مطاردتها والاشتباك معها في محافظة ميسان.

وقالت الخلية في بيان تلقت “تقدم”، نسخة منه، انه “وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، قوة من الفوج الثاني باللواء الرابع في فرقة الرد السريع، وبأسناد من طيران الجيش، طاردوا مجموعة مسلحة متهمة بخطف المواطنين في محافظة ميسان”.

واضافت ان “القوة القوة المنفذة للواجب تمكنت من تطويق واقتحام زور العزير الذي كانت تتواجد فيها هذه المجموعة واشتبكت معهم والقت القبض على احدهم”، مشيرة الى ان “البحث مازال مستمرا عن باقي أفرادها”.

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