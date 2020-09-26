انتكاسة الفن العراقي ليس سببه “الطارئون”… هديل كامل

2020/09/26 | 22:58 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كتبت الفنانة هديل كامل:

س-.



هناك من يقول ان سبب أنتكاسة الفن العراقي وهبوط الاعمال الفنية هو وجود الطارئين والدخلاء مع إهمال الدولة الجديدة لفن باعتباره شي ثانوي في حياة الشعوب

ج -الطارئون موجودون في كل وقت مع وجود الجادين ..لكن هناك دولة تدعم الفنون والجمال وهناك دولة تعيق وتخلق العقبات وتقلل من شانها وأثرها .

س-لماذا لم يشتهر الفنان العراقي عربيا باستثناء اسماء قليلة رغم إمكانيته الفنية وكيف ينظر الفنان العربي الى الفنان العراقي بحكم وجودكِ في اكثر من بلد عربي

ج -الانتاج الفني علم وصناعة وخبرة متراكمة وسياسة تسويق وتحديث رؤى ومواكبة وهذا كله نحن بعيدون كل البعد عنه …متى ماتعاملنا مع هذه العناصر بجدية انذاك نستطيع ان نصدر الفن العراقي بفنانينا الى الوطن العربي والى أبعد ربما …نحن لم ننج من الحرب مانزال في جبهات الحياة للأسف نحارب انفسنا اولا ومن ثم ننتبه ان الوقت مضى وراحت علينا …اللهم الا من تجارب فردية استطاعت ان تجد لها حيزا وبجهود شخصية بحتة والدولة تتفرج عليهم وبوصف ادق لا تتفرج بل لا تراهم اصلا .

س – منذ فترة ليست بالقصيرة لم نرى الفنانة هديل كامل في اي عمل فني فهل الاعمال الفنية لاتعجبكِ أم المخرجين ابتعدوا عنكِ أم لديك سبب اخر

ج-نعم انا منذ فترة طويلة لم أشارك بأي عمل فني وكان اخرها مسلسل اخر الملوك الذي تم انتاجه في دمشق ..وذلك بسبب انشغالي باكمال الدراسة واقامتي في بيروت وبعدها عدت الى العراق الا انني كنت مشغولة بوظيفة اعلامية يحتم قانونها التفرغ الكامل ..لهذا كنت بعيدة .

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