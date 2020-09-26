وزير العدل يوعز بعودة الدوام في وزارته ودوائرها بنسبة 100%

2020/09/26 | 22:58 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد

أوعز وزير العدل القاضي سالار عبد الستار محمد، السبت، باستئناف العمل في كافة الدوائر العدلية بنسبة 100% اعتبارا من يوم غدا الاحد الموافق 27/9/2020

وشدد الوزير في بيان تلقته /المعلومة/، على الالتزام بالدوام الرسمي من قبل موظفي الوزارة لرفد مسيرة العمل والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتسهيل إجراءات العمل خدمة للصالح العام .

ودعا في الوقت ذاته الى الاستمرار في عمليات التعقيم والتعفير والتقيد بالتعليمات الصحية والتزام بها والتأكيد على ارتداء الكمامات والكفوف اليدوية من قبل الموظفين والمراجعين عند دخولهم مبنى الوزارة ، منواها معاليه ان المتعينين الجدد الذين لم يستلموا رواتبهم يكون دوامهم بنسبة 25% .



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