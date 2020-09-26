2020/09/26 | 22:59 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت خلية الإعلام الأمني، السبت، القبض على أحد عناصر مجموعة متهمة بخطف المواطنين في محافظة ميسان.



وذكرت الخلية، في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (26 أيلول 2020)، أنه "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، لاحقت قوة من الفوج الثاني باللواء الرابع في فرقة الرد السريع، وبإسناد من طيران الجيش، مجموعة مسلحة متهمة بخطف المواطنين في محافظة ميسان".

وتابع، "حيث تمكنت القوة المنفذة للواجب من تطويق واقتحام زور العزير الذي كانت تتواجد فيها هذه المجموعة، واشتبكت معهم والقت القبض على أحدهم، ومازال البحث مستمر عن باقي أفرادها".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قوة أمنية تطارد ’عصابة خطف’ في محافظة ميسان) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قوة أمنية تطارد ’عصابة خطف’ في محافظة ميسان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).