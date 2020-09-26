الاعلام الامني تعلن القبض على احد عناصر عصابة للخطف بعد ملاحقتها في ميسان

2020/09/26 | 23:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداداعلنت خلية الاعلام الامني، السبت، القاء القبض على احد عناصر مجموعة مسلحة متهمة بخطف المواطنين في ميسان.وقالت الخلية في بيان، انه "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، قوة من الفوج الثاني باللواء الرابع في فرقة الرد السريع، وبأسناد من طيران الجيش، يلاحقون مجموعة مسلحة متهمة بخطف المواطنين في محافظة ميسان".واضافت، "حيث تمكنت القوة المنفذة للواجب من تطويق واقتحام زور العزير الذي كانت تتواجد فيها هذه المجموعة واشتبكت معهم والقت القبض على احدهم، ومازال البحث مستمر عن باقي أفرادها".

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