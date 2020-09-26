ملاحقة مجموعة متهمة بخطف المواطنين في ميسان..والقبض على احد افرادها

2020/09/26 | 23:03 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / القت القوات الامنية القبض على احد افراد مجموعة متهمة بخطف المواطنين في ميسان.



وذكرت خلية الاعلام الامني في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخة منه:" وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة،قامت قوة من الفوج الثاني باللواء الرابع في فرقة الرد السريع، باسناد من طيران الجيش،بملاحقة مجموعة مسلحة متهمة بخطف المواطنين في محافظة ميسان".واضاف :" تمكنت القوة المنفذة للواجب من تطويق واقتحام زور العزير الذي كانت توجد فيه هذه المجموعة ، واشتبكت معها والقت القبض على احد افرادها ، ومازال البحث مستمرا عن افرادها الاخرين "./انتهى3

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