استئناف العمل في دوائر وزارة العدل بنسبة 100بالمئة والمتعينين الجدد بنسبة 25بالمئة

2020/09/26 | 23:03 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اوعز وزير العدل القاضي سالار عبد الستار محمد باستئناف العمل في كافة الدوائر العدلية بنسبة 100% اعتبارا من يوم غد الاحد .وشدد في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/ نينا / نسخة منه ، على الالتزام بالدوام الرسمي من قبل موظفي الوزارة لرفد مسيرة العمل والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين .ودعا الى الاستمرار في عمليات التعقيم والتعفير والتقيد بالتعليمات الصحية والالتزام بها والتأكيد على ارتداء الكمامات والقفازات اليدوية من قبل الموظفين والمراجعين عند دخولهم مبنى الوزارة ، منوها الى ان المتعينين الجدد الذين لم يتسلموا رواتبهم يكون دوامهم بنسبة 25% ./انتهى3

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