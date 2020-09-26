2020/09/26 | 23:07 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الملاك التدريبي لكرة الديوانية يبعد الثنائي المغترب امير علي حكمت وصفاء سعيد من صفوف الفريق لعدم قناعتهم بمستوياتهم الفنية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الرياضة الان الإلكتروني بتاريخ: 2020/09/26 | 23:07.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الرياضة الان.

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