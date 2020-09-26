جولات فحص الخدمة الاتصالية في النجف والديوانية تثمر عن معالجة مشاكل التغطية

2020/09/26 | 23:10 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اجرت فرق فنية وهندسية تابعة لمكتب هيئة الإعلام والاتصالات في الفرات الاوسط جولات موسعة لقياس جودة الخدمات الاتصالية المقدمة للمواطنين وبالتعاون مع شركات الهاتف النقال (اسياسيل، زين العراق).

وقال مدير المكتب سند العابدي في بيان تلقت “خبر برس” نسخة منه ، “ان الجولات التي انطلقت لقياس جودة الخدمة المقدمة من شركات الهاتف النقال في عموم محافظات البلاد شملت محافظات النجف والديوانية وعلى مدى اكثر من يوم لمتابعة ضعف التغطية الذي اشرته اجهزة الهيئة خلال جولات سابقة”، مضيفا: “ان هذه الجولات تأتي للوقوف على اسباب ضعف الشبكة حيث جرى الامر بوجود ممثلين مختصين عن شركات الهاتف النقال لوضع حلول آنية وعاجلة تفضي لتحسين مؤشرات جودة الخدمة خلال 7 ايام واخرى على المدى البعيد حرصا من الهيئة على تقديم افضل الخدمات للمستهلك”.

ولم تقتصر الجولات في النجف والديوانية على مراكز المدن فحسب؛ بل وصلت الفرق المشتركة الى الاقضية والنواحي التابعة للمحافظتين المذكورتين لتحسين واقع الخدمات المقدمة هناك، حيث وضعت الشركات وبتوجيه من الهيئة اكثر من هدف عاجل تمت معالجته لتقديم الخدمة للمواطن بشكل افضل.

وتنوه الهيئة هنا الى انها ستطلق خلال الايام المقبلة اكثر من جولة ميدانية في محافظات الفرات الاوسط للارتقاء بواقع الخدمات المقدمة للمواطن عبر التواصل المباشر مع الشكاوى المقدمة للهيئة من خلال قسم صوت المستهلك التابع للهيئة وعلى الرقم المجاني 177، علاوة على فتح ابواب الشكاوى المتعلقة بالخدمات الاتصالية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي لمتابعتها ومعالجتها من قبل فرق مختصة”.

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