اعتقال قيادي في لواء 'ابو موسى الاشعري' بداعش (صورة)

2020/09/26 | 23:12 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، السبت، اعتقال أحد قياديي داعش المكنى "ابو جعفر" في كركوك، مشيرة إلى ان "الإرهابي" تسلم عدة مناصب منها آمر مفرزة في لواء ابو موسى الاشعري ضمن ما تسمى بـ"ولاية نينوى".

وقالت القيادة في بيان تلقى "ديجيتال ميديا إن آر تي" نسخة منه اليوم، (26 أيلول 2020)، انه "تمكنت الفرقة الآلية التابعة لقيادة الشرطة الاتحادية وبمعلومات استخبارية من القاء القبض على ارهابي وضبطت بحوزته سلاح كلاشنكوف في قرية (العاكوب) قضاء العباسي بكركوك".

وأضاف البيان، "حيث تسلم الإرهابي المكنى (ابو جعفر) مناصب قيادية مختلفة في داعش الإرهابي عمل خلالها ضمن ما يسمى ولاية نينوى وعمل أيضا ضمن ولاية دجلة، وقد تسلم عدة مناصب منها آمر مفرزة عسكرية ضمن ما تسمى ولاية نينوى لواء ابو موسى الاشعري".

وتابع، ان القيادي "اصيب في احدى العمليات الإرهابية التي استهدفت قواتنا الامنية، وعمل ايضا ضمن الورشة العامة للتفخيخ بما تسمى ولاية دجلة وضمن ولاية الشام الباغوز في ديوان المفاصل، حيث تم تسليم الإرهابي إلى الجهات المختصة اصوليا لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بحقه".

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