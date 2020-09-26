الإعلام الأمني: داعش نشر خبرا مفبركا واستعان بصور من خارج العراق

2020/09/26 | 23:15 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم السبت، ان تنظيم داعش نشر خبرا مفبركا عن قتل منتسب في كركوك، مشيرة الى انه استعان بصور من خارج العراق.

وقالت الخلية في بيان تلقت “تقدم”، نسخة منه “تستمر عصابات داعش الأرهابية في فبركة اعلامها لتظليل الراي العام ظنا منها بأنها قادرة على التاثير وخلط الاوراق، حيث نشرت يوم أمس صورة على انها استطاعت مِن قتل احد منتسبي الاستخبارات في محافظة كركوك نحرا وعززت ذلك بصور مِن خارج العراق”.

واضافت ان “الاستخبارات العراقية تنفي نفياً قاطعاً فقدان احد منتسبيها او تعرضه للقتل على يد عصابات داعش الأرهابية”.

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