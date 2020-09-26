2020/09/26 | 23:34 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اعلنت خلية الإعلام الأمني اليوم السبت ، العثور على وكر للارهابيين، بداخلها مواد وتجهيزات لعناصر داعش، جنوبي كركوك “.

وقالت الخلية في بيان تلقت “خبر برس” نسخة منه ، “بناءً على معلومات استخبارية دقيقة، قوة من اللواء ١٩ بالفرقة الخامسة شرطة اتحادية تشرع بواجب مداهمة، في وادي ابو شحمه جنوبي محافظة كركوك، وتتمكن من العثور على وكر للارهابيين، بداخلها مواد وتجهيزات لعناصر داعش، وقد تم التعامل مع المواد المضبوطة أصوليا”.

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