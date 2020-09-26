2020/09/26 | 23:34 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / نينا / نفت الاستخبارات العراقية لفبركة اعلامية لتنظيم داعش الارهابي.وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخة منه :" تستمر عصابات داعش الأرهابية في فبركة اعلامها لتضليل الراي العام ظنا منها بأنها قادرة على التاثير وخلط الاوراق".واضاف: " نشرت عصابات داعش الارهابية يوم أمس صورة ، مدعية فيها انها استطاعت قتل احد منتسبي الاستخبارات في محافظة كركوك نحرا وعززت ذلك بصور مِن خارج العراق".وتابع :" ان الاستخبارات العراقية تنفي نفياً قاطعاً فقدان احد منتسبيها او تعرضه للقتل على يد عصابات داعش الارهابية "./انتهى3

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نفي استخباري لفبركة اعلامية لداعش الارهابي) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نفي استخباري لفبركة اعلامية لداعش الارهابي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).