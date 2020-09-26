زيارة العراق ليست على جدول أعمال اللواء باقري حاليا

2020/09/26 | 23:34 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية أن زيارة العراق ليست على جدول أعمال اللواء باقری حاليا....

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