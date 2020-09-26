2020/09/26 | 23:37 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصدر: العنكوشي يقرر ابعاد المدرب حازم صالح والبحث عن مدرب جديد بعد ابعاده لاعبين مغتربيين اثنين لعدم القناعة بمستواهم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الرياضة الان الإلكتروني بتاريخ: 2020/09/26 | 23:37.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الرياضة الان.

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