دراسة تشير إلى

2020/09/26 | 23:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت دراسة حديثة عن أن نحو ثلث سكان نيويورك وأقل من عشر البالغين في الولايات المتحدة تعرضوا لعدوى فيروس كورونا المستجد، حتى نهاية شهر يوليو الماضي.وهو المستوى الذي يؤكد أن البلاد لا تزال بعيدة عن "مناعة القطيع" التي يعلق الكثيرون الآمال عليها لإنهاء قيود الحد من تفشي المرض المفروضة، وفقا لما نقلت صحيفة "نيويورك بوست".

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