2020/09/26 | 23:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبدالله_تركماني تسع سنوات ونيّف من المقتلة الدموية زعزعت المجتمع السوري، ومزّقت نسيجه الوطني، وعمّقت المخاوف وعدم الثقة المتبادلة بين جميع المكوّنات الاجتماعية، بما في ذلك داخل الطائفة والجماعة الواحدة، وليس بينها فحسب.



وفي هذا السياق، ثمة مخاطر عديدة تهدد وحدة سورية، إذ يمكن أن تتفكك بفعل انهيار الدولة المركزية وتشكّل دويلات وإمارات ومناطق منعزلة.



ومما يمكن أن يشجع على هذا التفكك أن قوى الأمر الواقع، الإقلي ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البناء من تحت للوطنية السورية الجامعة - عبدالله تركماني) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البناء من تحت للوطنية السورية الجامعة - عبدالله تركماني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).