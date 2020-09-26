القاء القبض على 4 من المشتبه بهم في حادثة مقتل المواطن (ع. ف. ن)

2020/09/26 | 23:40 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اعلنت خلية الإعلام الأمني اليوم السبت ، عن القاء القبض على ٤ من المشتبه بهم في حادثة مقتل المواطن (ع.



ف.



ن) في منطقة بانحوان التابعة لناحية يايجي ضمن محافظة كركوك”.

وقالت الخلية في بيان تلقت “خبر برس” نسخة منه ، “قوة مشتركة من لواء مغاوير اللواء السادس بالفرقة السادسة بالشرطة الاتحادية واستخبارات اللواء ذاته، تلقي القبض على ٤ من المشتبه بهم في حادثة مقتل المواطن (ع.



ف.



ن) في منطقة بانحوان التابعة لناحية يايجي ضمن محافظة كركوك، ومازالت التحقيقات مستمرة لمعرفة ملابسات الحادث”.

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