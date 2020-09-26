مطالبة الداخلية بتسليم المواقع المعدة للاستثمار للجهات المستثمرة

2020/09/26 | 23:41 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة..طالب عضو منتدى بغداد الاقتصادي جاسم العرادي بتسليم المواقع الاستثمارية التي تشغلها الى الجهات التي حصلت على اجازة استثمار لتلك المواقع.وقال العرادي ان تهيئة البيئة الاستثمارية مسؤولية جميع المؤسسات وان العراق بلد يملك حجم عمل واسع يتطلب ان تدعم جميع المؤسسات رؤوس الاموال التي تقصد البلاد وتهيء الاجواء المناسبة لها.ولفت الى وجود […]

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