الإعلام الأمني يصدر بيانا بشأن 'مجموعة خطف مسلحة' في ميسان

2020/09/26 | 23:43 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 25 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أعلنت خلية الإعلام الأمني، السبت، اعتقال أحد أفراد مجموعة مسلحة متهمة بخطف المواطنين في محافظة ميسان.

وقالت الخلية في بيان تلقى "ديجيتال ميديا إن آر تي" نسخة منه اليوم، (26 أيلول 2020)، انه "وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة، قوة من الفوج الثاني باللواء الرابع في فرقة الرد السريع، وباسناد من طيران الجيش، لاحقت مجموعة مسلحة متهمة بخطف المواطنين في محافظة ميسان".

وأضاف البيان، ان "القوة المنفذة للواجب تمكنت من تطويق واقتحام زور العزير الذي كانت تتواجد فيها هذه المجموعة واشتبكت معهم والقت القبض على احدهم، ومازال البحث مستمر عن باقي أفرادها".

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