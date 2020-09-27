العثور على موظف أجنبي مقتولاً في مطار كركوك

2020/09/27 | 00:00 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أفاد مصدر أمني في محافظة كركوك، السبت، بأن أحد المواطنين الأجانب وجد مقتولاً داخل مقر بعثة الأمم المتحدة في مطار المحافظة. وقال المصدر لـ "ناس"، (26 أيلول 2020)، إن "مواطنا أجنبيا يدعى الدكتور (رونالد سانتوس) وجد مقتولاً داخل مقر بعثة الأمم المتحدة في كركوك".

وأضاف أن "المواطن المجنى عليه فلبيني الجنسية، يعمل بصفة موظف لدى بعثة الامم المتحددة في مطار المحافظة، وجد مقتولا وبجانبه سلاح أبيض".

ولفت إلى أنه "حتى اللحظة لم يتضح الحادث إن كان قتلا متعمداً أو انتحاراً".

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