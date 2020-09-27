2020/09/27 | 00:01 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلية الإعلام الأمني ============== قوة مشتركة من لواء مغاوير اللواء السادس بالفرقة السادسة بالشرطة الاتحادية واستخبارات اللواء ذاته، تلقي القبض على ٤ من المشتبه بهم في حادثة مقتل المواطن (ع.ف.ن) في منطقة بانحوان التابعة لناحية يايجي ضمن محافظة كركوك، ومازالت التحقيقات مستمرة لمعرفة ملابسات الحادث.============== ٢٦ أيلول ٢٠٢٠هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على ٤ من المشتبه بهم في حادثة مقتل مواطن في كركوك المركز الخبري الوطني.

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