مقتل 7 مدنيين بينهم طفلان بانفجار بمدينة رأس العين السورية

2020/09/27 | 00:05 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ اعلنت وسائل الاعلام السورية، عن مقتل 7 مدنيين بينهم طفلان ،جراء انفجار سيارة مفخخة بمدينة رأس العين.وقالت وكالة الانباء السورية الرسمية "سانا": "قتل 7 مدنيين بينهم طفلان جراء انفجار سيارة مفخخة على المدخل الجنوبي لمدينة رأس العين بريف الحسكة"./انتهى2

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