الملكي يقتنص فوزا مثيرا من ريال بيتيس

2020/09/27 | 00:05 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / تمكن نادي ريال مدريد من اقتناص فوز مثير من ريال بيتيس ، بثلاثية لهدفين ضمن مباريات الجولة الثالثة من الليغا الاسباني.تقدم الملكي بهدف لفافيردي في الدقيقة 14 ثم تقدم ريال بيتيس بهدفين عن طريق عيسى ماندي بالدقيقة 35 وكارفالو في الدقيقة 37.وتعادل الملكي باقدام صديقة عبر اللاعب ايميرسون في الدقيقة 48 ، بعد ذلك سجل راموس الهدف الثالث من ضربة جزاء بالدقيقة 82./انتهى3

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