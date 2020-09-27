مقتل خمسة ارهابيين بانفجار عجلة اثناء تفخيخها غربي الانبار

2020/09/27 | 00:05 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / قتل خمسة ارهابيين بانفجار عجلة اثناء قيامهم بتفخيخها ، في صحراء الرطبة غربي الانبار.وقالت خلية الاعلام الامني في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخة منه :" ان عجلة نوع / بيك اب/ انفجرت اثناء قيام مجموعة ارهابية بتفخيخها داخل احد اوكار عصابات داعش الارهابية ، في صحراء الرطبة ".واضاف :" ان الانفجار ادى الى مقتل خمسة ارهابيين كانوا يقومون بتفخيخ العجلة"./ انتهى

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