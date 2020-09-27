2020/09/27 | 00:14 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمد باقري سيبحث التعاون الثنائي وملف اغتيال سليماني (الأناضول)ذكر التلفزيون الإيراني، مساء السبت، أنّ رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، الجنرال محمد باقري، يقوم الأحد بزيارة إلى العراق تستغرق يومين.

وعن أجندة الزيارة، قال المصدر إنّ باقري سيجري مباحثات مع المسؤولين العراقيين بشأن التعاون الثنائي العسكري والأمني وملف اغتيال قائد "فيلق القدس" الإيراني، الجنرال قاسم سليماني ونائب رئيس "الحشد الشعبي" أبومهدي المهندس في ضربة جوية أميركية بالقرب من مطار بغداد، يوم الثالث من يناير/كانون الثاني الماضي.

زيارة باقري هي الأولى لأعلى قائد عسكري إيراني بعد اغتيال سليماني، وتأتي في ظروف حساسة على صعيد المواجهة المتصاعدة بين طهران واشنطن، والتي يشكل العراق أهم ساحاتها في المنطقة، إذ لا تزال إيران تؤكد أنّ "هدفها الاستراتيجي" هو طرد القوات الأميركية فيها رداً على الاغتيال.

وستتم زيارة رئيس الأركان الإيرانية إلى العراق، الأحد، فيما يواصل وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين زيارته لطهران ويفترض أن يلتقي الأحد مع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني.

وكان حسين قد وصل، ظهر السبت، إلى طهران في زيارة مفاجئة وأجرى مباحثات مع نظيره محمد جواد ظريف والرئيس الإيراني حسن روحاني ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الأركان الإيرانية يزور بغداد الأحد) نشر أولاً على موقع (العربي الجديد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس الأركان الإيرانية يزور بغداد الأحد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العربي الجديد).