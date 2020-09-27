الصحة توضح بشأن منشور تضمن حديثا عن 'تخفي مدير دائرة' (صورة)

2020/09/27 | 00:14 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 20 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

اصدرت دائرة صحة ديالى، السبت، توضيحا بشأن "صورة متداولة" تظهر فيها قطة في أحد أروقة مستشفى المقدادية العام.

وقالت الدائرة في بيان تلقى "ديجيتال ميديا إن آر تي" نسخة منه اليوم، (26 أيلول 2020): "لكي لا تختلط الاوراق على أبناء محافظة ديالى الكرام ولا يكونوا عرضة للتشويش من قبل (المتصيدين بالماء العكر)".

وأوضحت الدائرة في بيانها ان "الصورة المتداولة في احد مواقع التواصل الاجتماعي هي في احد أروقة مستشفى المقدادية العام الخاضع للترميم والتأهيل في الوقت الحاضر والخالي تماما من المرضى والكوادر الطبية والصحية لإتاحة المساحة للكوادر الهندسية بأداء المهام الموكلة إليهم على أتم وجه".

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