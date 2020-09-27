إسرائيليون يتظاهرون خارج منزل نتنياهو مع فرض قيود جديدة بسبب كوفيد-19

2020/09/27 | 00:33 - المصدر: وكالة رويترز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طريق سريع يخلو من المارة والسيارات في تل أبيب بعد بدء سريان العزل العام في إسرائيل يوم الجمعة.تصوير: كورنينا كيرن - رويترز.القدس (رويترز)‭ ‬ - تظاهر محتجون خارج مقر إقامة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم السبت مطالبين باستقالته بسبب تعامله مع أزمة كوفيد-19 في إسرائيل.وعبر العديد عن غضبهم مما قالوا إنها محاولات من جانب الحكومة لاستغلال إجراءات العزل العام في الحد من المظاهرات.وسارت صفوف طويلة من السيارات بطول الطريق السريعة الرئيسية المؤدية إلى القدس في قافلة احتجاجية، ووقفت مجموعات على الجسور وفي مفترقات الطرق داخل مدن أخرى.كما تظاهروا للمطالبة بمحاكمة نتنياهو في اتهامات بالفساد وهي اتهامات ينفيها تماما.تأتي الاحتجاجات بعد يوم من تشديد الحكومة إجراءات العزل العام لمواجهة كوفيد-19، بالرغم من فشل البرلمان في تمرير تشريع يمنع الإسرائيليين من الاحتجاج خارج نطاق كيلومتر واحد من منازلهم.وكان من شأن الإجراء أن يوقف فعليا الاحتجاجات التي تقام أسبوعيا خارج مقر إقامة نتنياهو والتي بدأت تكتسب زخما خلال الصيف.ورفض نتنياهو مزاعم تقول إن تشديد قيود العزل العام تهدف جزئيا لإلغاء الاحتجاجات التي عادة ما وصفها ”بالفوضوية“، وقال يوم الخميس ”نحن بحاجة إلى قيود العزل العام للحفاظ على الأرواح“.ولم تصدر إحصائية رسمية لعدد المتظاهرين اليوم السبت، لكن قناة (إن12) الإخبارية الإسرائيلية قالت إن الآلاف شاركوا فيها.وقالت الشرطة إن معظمهم كانوا ملتزمين بقواعد التباعد الاجتماعي ووضع الكمامات.وقررت حكومة نتنياهو هذا الأسبوع تشديد قيود العزل العام المستمر لثلاثة أسابيع والمفروض في 18 سبتمبر أيلول.وكانت إسرائيل قد فرضت أول إجراءاتها للعزل العام في مارس آذار ثم خففتها في مايو أيار مع تراجع الإصابات الجديدة بالمرض.إلا أن معدلات الإصابات عاودت الارتفاع منذ ذلك الحين، لتتجاوز في ذروتها سبعة آلاف حالة يوميا بين الإسرائيليين البالغ عددهم تسعة ملايين نسمة.وتواجه إسرائيل حالة من الكساد الاقتصادي بنسبة بطالة تجاوزت 11 في المئة.إعداد يحيى خلف للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن

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