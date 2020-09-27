الرئيس العراقي يطمئن على صحة علاوي

2020/09/27 | 00:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صالح يطمئن على صحة علاوي بغداد – الزمان أجرى رئيس الجمهورية برهم صالح اتصالاً هاتفياً مع رئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي للاطمئنان على صحته بعد إجرائه عملية جراحية تكللت بالنجاح.وبحسب بيان رئاسي تلقته (الزمان) امس فقد أعرب صالح عن خالص التمنيات لعلاوي بـ(الشفاء والسلامة والعافية).من جانبه، اعرب علاوي عن شكره […]

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