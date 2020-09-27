الأرجنتين تدخل قائمة الدول الـ5 الأكثر تضررا بجائحة كورونا

2020/09/27 | 00:36 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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متابعة - واع

أظهرت بيانات أعدتها "رويترز"، أن إصابات كورونا في الأرجنتين تلامس الـ700 ألف حالة، لتدخل قائمة الدول الخمس الأكثر تضررا بالوباء من حيث الإصابات والوفيات في العالم.

وأشارت الوكالة إلى أن الارتفاع هذا يأتي على الرغم من فرض قيود العزل 7 أشهر، ما ألحق أضرارا جسيمة بالاقتصاد الواهن أصلا.

وسجلت الأرجنتين معدل زيادة استمر لأسبوع بمتوسط 11 ألف إصابة جديدة يوميا، لتأتي بذلك بعد الهند والولايات المتحدة وفرنسا والبرازيل، وجميعها دول لديها تعداد سكاني أعلى منها بكثير، فيما بلغ معدل الوفيات اليومية متوسط 365 حالة خلال الأسبوع.

وأعلن مسؤولو الصحة أمس الجمعة عن تسجيل 691 ألفا و235 إصابة منذ اذار الماضي، بالإضافة إلى 15 ألفا و208 وفيات.

المصدر: RT

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