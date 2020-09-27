مقتل احد موظفي الامم المتحدة في كركوك

2020/09/27 | 00:36 - المصدر: وكالة نينا

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كركوك /نينا/ اعلن مصدر امني عن مقتل احد موظفي مكتب الامم المتحدة في كركوك .وقال المصدر :" ان معلومات وردت عن مقتل المدعو ( الدكتور رونالد سانتوس) فلبيني الجنسية ، الموظف لدى بعثة الامم المتحدة في كركوك داخل المطار ، بواسطة آلة جارحة ( سكين) ".واضاف :" ان المعلومات الواردة حاليا تفيد باحتمال ان يكون الحادث ، عملية انتحار داخل مكتب بعثة الامام المتحدة الواقع في المطار " ./ انتهى

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