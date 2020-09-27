قضايا المؤتمر الاقتصادي - 2 - تاج السر عثمان

2020/09/27 | 00:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#تاج_السر_عثمان قضايا المؤتمر الاقتصادي (2) مفهوم التنمية وحصاد التجربة السودانية نواصل في قضايا المؤتمر الاقتصادي المنعقد هذه الأيام في الخرطوم : 26/9 – 28 / 9 ، ونعيد نشر هذه الورقة حول مفهوم التنمية وحصاد التجربة السودانية.



أولا : مفهوم التنمية رغم أن الهدف المباشر بعد ثورة ديسمبر تحقيق برنامج اسعافي عاجل للفترة الانتقالية لاصلاح ما خربه نظام الانقاذ ، واستعادة العافية للاقتصاد السودان ......





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