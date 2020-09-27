الصدر يغرد: ‏لن نسمح أن يكون العراق مستعمرةً اجنبية

2020/09/27 | 01:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

قال زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الاحد، انه لن يسمح ان يكون العراق مستعمرة اجنبية.

وغرد الصدر عبر حسابه في تويتر بالقول: "لن نسمح أن يكون العراق مستعمرةً اجنبية، لا شرقية ولا غربية‬⁩".

وأضاف، ان العراق "دولة عراقية قوية ذات سيادة".

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