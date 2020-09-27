2020/09/27 | 01:07 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد اليوم - بغداد
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الصدر يغرد: لن نسمح أن يكون العراق مستعمرةً اجنبية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
قال زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الاحد، انه لن يسمح ان يكون العراق مستعمرة اجنبية.
وغرد الصدر عبر حسابه في تويتر بالقول: "لن نسمح أن يكون العراق مستعمرةً اجنبية، لا شرقية ولا غربية".
وأضاف، ان العراق "دولة عراقية قوية ذات سيادة".
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الصدر يغرد: لن نسمح أن يكون العراق مستعمرةً اجنبية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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