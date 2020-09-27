الصدر مغردًا: لن نسمح ان يكون العراق مستعمرةً اجنبية

2020/09/27 | 01:07 - المصدر: وكالة نينا

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النجف/نينا/ اكد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في تغريدة جديدة له :" لن نسمح ان يكون العراق مستعمرةً اجنبية ".وختم تغريدته بهاشتاك "‏⁧ #لا_شرقية_ولا_غربية⁩ ‏دولة عراقية قوية ذات سيادة"./انتهى

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