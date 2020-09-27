برشلونة يرفض عرضًا ضخمًا لبيع فاتي

2020/09/27 | 02:09 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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متابعة - واع

كشفت تقارير صحفية، أن إدارة برشلونة قامت برفض عرض مالي ضخم لبيع أنسو فاتي، لاعب الفريق الشاب، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ومنذ الموسم الماضي، ظهر فاتي بشكل مميز وخطف الأنظار إليه، وحصل على ثقة مدرب برشلونة رونالد كومان.

وبحسب صحيفة ماركا الإسبانية، فإن خورخي مينديز وكيل أعمال اللاعب الشاب، قدم عرضًا بقيمة 150 مليون يورو، لإدارة برشلونة للتخلي عن فاتي ولكن الإدارة رفضته.

ووفقاً للتقرير الذي نشرته الصحيفة الإسبانية، فإن إدارة برشلونة لا تنوي بيع فاتي إذ ترى أنه سيكون مستقبل الفريق ولا يمكن التخلي عنه.

جدير بالذكر أن برشلونة، قد وصله عرض قبل عدة أشهر للتعاقد مع فاتي، من فريق لم يتم الكشف عن اسمه، ووصل العرض في ذلك الوقت إلى 100 مليون يورو.

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