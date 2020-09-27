سوريا تتهم أمريكا باستخدام العقوبات لخنق السوريين

2020/09/27 | 02:14 - المصدر: وكالة رويترز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وليد المعلم نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية سوريا يتحدث أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك يوم 28 سبتمبر أيلول 2019.تصوير: برندان ماكدرميد - رويترزنيويورك (رويترز) - اتهم وليد المعلم نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية سوريا إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم السبت بمحاولة خنق السوريين بالعقوبات ”في مشهد غير إنساني يذكرنا بالوحشية ذاتها التي خنق بها جورج فلويد وآخرون في الولايات المتحدة“.وكان المعلم يشير بذلك إلى فلويد الأمريكي الأسود الذي توفي في مايو أيار بعد أن جثا رجل شرطة أبيض بركبته على عنقه.وأدت العقوبات الأمريكية الجديدة التي بدأ سريانها في يونيو حزيران بموجب ما يسمى بقانون قيصر إلى إصابة الاقتصاد السوري المتداعي بالفعل بمزيد من الشلل من خلال منع الشركات الأجنبية من التعامل مع دمشق.وقال المعلم في كلمة للجمعية العامة للأمم المتحدة عبر تقنية الفيديو يوم السبت ”الهدف من هذا القانون (قانون قيصر) هو في جوهره الضغط على الشعب السوري في لقمة عيشه وحياته اليومية ومحاولة خنقه في مشهد غير إنساني يذكرنا بالوحشية ذاتها التي خنق بها جورج فلويد وآخرون في الولايات المتحدة“.ولم ترد البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة بشكل فوري على طلب للتعليق.إعداد أحمد صبحي للنشرة العربية

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