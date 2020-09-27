فيديو.. “إنهيار إبنته وتفاصيل أيامه الأخيرة” رحيل المنتصر بالله صانع الضحكة

2020/09/27 | 02:23 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ منى شعلان/ رحل عن عالمنا صباح أمس السبت ، الفنان المصري القدير المنتصر بالله ، في إحدى مستشفيات محافظة الإسكندرية ‏عن عمر ناهز 70 عاما، وذلك بعد صراع طويل مع المرض ، بعد إصابته بجلطة فى المخ.وتحولت مواقع التواصل الاجتماعي ، إلى دفتر عزاء ، حيث حرص عدد كبير من الفنانين ، ومحبى […]

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