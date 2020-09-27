أمام مقر إقامته ورغم إجراءات الإغلاق.. الآلاف يتظاهرون ضد نتانياهو 

2020/09/27 | 02:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تظاهر الآلاف ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، مساء السبت، أمام مقر إقامته في القدس، وذلك على الرغم من الجهود التي بذلتها الحكومة للحد من التجمّعات في إطار تشديد تدابير احتواء فيروس كورونا المستجد.

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