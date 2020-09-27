تخفيض أجور مسحات السفر بنسبة 30%


تخفيض أجور مسحات السفر بنسبة 30%
2020/09/27 | 03:06 - المصدر: الصباح
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد: وفاء عامر

كشفت دار التمريض في مدينة الطب عن تخفيض اجور مسحات الراغبين بالسفر الى خارج البلد، فضلا عن تقديم تسهيلات في اجراء الفحص واعلان نتيجته

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تخفيض أجور مسحات السفر بنسبة 30%) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تخفيض أجور مسحات السفر بنسبة 30%) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).

واصل القراءة على الصباح
Sponsored Links