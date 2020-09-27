تخفيض أجور مسحات السفر بنسبة 30%

2020/09/27 | 03:06 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: وفاء عامر

كشفت دار التمريض في مدينة الطب عن تخفيض اجور مسحات الراغبين بالسفر الى خارج البلد، فضلا عن تقديم تسهيلات في اجراء الفحص واعلان نتيجته

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