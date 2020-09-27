قروض للشباب العاطلين في المناطق التنموية

2020/09/27 | 03:06 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد: مهند عبد الوهاب

تدرس وزارة العمل مشروع تشغيل الشباب العاطلين عن العمل المعد من قبل وزارة التخطيط، والذي يهدف الى توفير فرص عمل للعاطلين ومساعدتهم على بناء مشاريعهم الخاصة من خلال منحهم قروضا تتراوح بين 30 الى 50 مليون دينار لإقامتها في مناطق تنموية.

وأفاد مدير عام التطوير المهني في وزارة العمل رائد جبار باهض في حديث لـ"الصباح"، "نعمل في وزارتنا لإتمام المشروع الذي اعتمدته وزارة التخطيط بشكل متكامل"، وأضاف، أن "الهدف من المشروع، مساعدة العاطلين عن العمل من خلال منحهم القروض من دون تحميلهم أي أعباء، وتبسيط إجراءات الحصول عليها"، موضحاً أن "نشاطات مشروع تشغيل العاطلين تبدأ ببناء مناطق تنموية تتضمن العديد من النشاطات ويشترك بتنفيذها الشباب العاطلون عن العمل ويصل عددهم الى 15 شابا في كل مشروع".

أما دور وزارة العمل بحسب ما بيّنه باهض فإنها تدرس القرض لأي مشروع من جميع جوانبه، لتضفي الفائدة على مشاريع الشباب وتحولها الى منتجة ورابحة، ووفق جدوى اقتصادية، لافتاً إلى أن "وزارة العمل ومن خلال وزيرها تكثف اجتماعاتها مع الأطراف المعنية في وزارتي التخطيط والزراعة والمصارف الأهلية والشركات المطورة التي تشترك بتنفيذ المشاريع"، مبيناً أن "المناطق التنموية لهذه القروض تتمحور حول المشاريع الصناعية والزراعية المتمثلة بحقول الدواجن وتربية العجول".

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